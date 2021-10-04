РИАМО - 4 окт. Спасатели вытащили из воды тонущего мужчину, инцидент произошел в Нагатинском затоне Москва-реки, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Сигнал о ЧП поступил вечером 3 октября. К месту происшествия выдвинулась дежурная смена поисково-спасательной станции «Кожухово».

В районе Коломенской улицы спасатели увидели человека, он находился в 20 м от берега и звал на помощь. Спасатели подняли мужчину на катер и доставили на станцию. До приезда медиков скорой помощи мужчине 1994 года рождения оказали первую помощь.

Причины данного происшествия выясняются.