РИАМО – 4 окт. В столице 14 анимационных компаний получат гранты правительства города на создание нового контента и стимулирование роста экономических показателей, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Поддержка одобрена 14 студиям. В общей сложности им будет выделено около 84 млн рублей. Гранты можно направить на покупку оборудования и профильного программного обеспечения или на оплату труда сотрудников», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Гранты предназначаются для компаний, которые производят анимационную аудиовизуальную продукцию и находятся в соответствующем реестре Минкультуры России или в реестре профильной ассоциации.

Для получения гранта компании нужно увеличить выручку от производства фильмов на сумму, которая в 3 раза превышает размер будущего гранта.

В 2021 году столичные создатели некоммерческой авторской анимации также могут получить еще один грант. Для этого нужно получить приз на известном фестивале авторской анимации (отечественном или международном). Прием заявок планируют открыть в ноябре.

Анимационные студии еще могут рассчитывать на действующие меры поддержки бизнеса. В их число входит компенсация части трат на адаптацию продукта при экспорте. Благодаря целевой субсидии возмещается цена художественного перевода, адаптации текста к видео, изготовление субтитров, создание дополнительной звуковой дорожки, аренда помещений и оборудование.

Анимационные студии, помимо этого, могут получить грант для экспортеров. На него могут претендовать малый и средний бизнес, если у него есть экспортный контракт не менее чем на 6 млн рублей.