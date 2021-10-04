РИАМО - 4 окт. В Серпухове мужчина 1988 года рождения нанес ножевые ранения своему знакомому 1987 года рождения во время совместного распития алкогольных напитков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Пострадавшего мужчину с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости госпитализировали из комнаты общежития на улице Чехова утром 3 октября.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями был установлен и задержан знакомый пострадавшего, предполагаемый виновник преступления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.