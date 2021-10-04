РИАМО - 4 окт. Прошло первое испытание гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Его провел Военно-морской флот (ВМФ) России в Баренцевом море, сообщает Федеральное агентство новостей.

Стрельбу в рамках испытаний совершил экипаж атомной подводной лодки. Испытания прошли успешно. Цель была поражена.

Еще в конце сентября прошла информация о проведения испытаний. Изначально, они должны были состояться в прошлом месяце, но проведение маневров перенесли.

Перенос испытаний был связан с техническими проблемами.