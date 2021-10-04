РИАМО - 4 окт. Сервис оплаты поездок по Центральной кольцевой автомобильной дороге заработал на портале госуслуг. Здесь теперь можно оплатить не только проезд, но и штрафы за неоплаченную поездку по трассе, сообщает «Российская газета».

Сумма неоплаченных штрафов отображается в личном кабинете на портале. Там же можно перейти на страницу «Автодор-платные дороги» для того, чтобы совершить оплату проезда.

На ЦКАД действует безбарьерная система оплаты «Свободный поток». Машины движутся, не останавливаясь через рамки. Деньги за проезд списывают через транспондер, либо оплата должна быть внесена позже. Данные автомобиля фиксируют камеры.

Оплату за проезд нужно совершить в течение 5 суток после поездки. Штраф за неоплату для легковых машин составляет 1,5 тыс. рублей. Начисляет штрафы Ространснадзор.

Штрафы за неоплаченный проезд по ЦКАД отображаются на главной странице личного кабинета портала госуслуг.

Центральная кольцевая автодорога – самый масштабный проект в области дорожной инфраструктуры в Московском регионе. Новая трасса призвана стать основой опорной сети скоростных автодорог России и частью международных транспортных коридоров. Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства.