РИАМО - 4 окт. Новая функция по отслеживанию поездов МЦД появилась в приложении «Метро Москвы». Теперь там можно отследить большинство составов МЦД, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Для того, чтобы найти состав, нужно нажать кнопку «МЦД beta» в левом верхнем углу.

С помощью новой функции москвичи смогут узнать, во сколько поезда будут на их станции, а также можно отследить точность расписания. Скоро это будет доступно для всех составов диаметров.

Кроме того, в приложении внизу есть кнопка «Сообщить о проблеме», где можно оставить свой комментарий.