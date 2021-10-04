РИАМО – 4 окт. В магазине «Читай-город» в столичном ТРЦ «Европейский» 8 октября в 19:00 пройдет творческая встреча с одним из самых популярных современных отечественных писателей Захаром Прилепиным. Он расскажет о своих книгах, творческих планах и ответит на вопросы гостей мероприятия, сообщает пресс-служба «Читай-города».

Прилепин – автор таких книг, как «Некоторые не попадут в ад», «Обитель», «Санькя», «Черная обезьяна», «Патологии», «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы», сборников рассказов «Семь жизней», «Ополченский романс», «Восьмерка», «Ботинки, полные горячей водкой», «Грех», сборников публицистики «Летучие бурлаки», «К нам едет Пересвет», «Не чужая смута», «Все, что должно разрешиться…».

Прилепин также выступает в качестве политика, телеведущего, он - музыкант, боец и офицер ряда спецподразделений, актер, редактор ряда средств массовой информации, заместитель худрука МХАТ, основатель гуманитарного фонда, организатор успешных фестивалей, многодетный отец.

В конце встречи все гости мероприятия смогут получить от писателя автограф на память.

Вход на встречу свободный, но количество мест ограничено. Гостям мероприятия нужно будет использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию. Возрастные ограничения: 18+.