РИАМО - 4 окт. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, его обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере, сообщает kp.ru.

По версии следствия, Гуменюк в 2019-2021 годах получал взятки от МУПВ «Некрополь». Он покровительствовал данной компании при оказании похоронных услуг.

Общая сумма взяток по данному делу составила 19,5 млн рублей.

Также зимой этого года по подозрению в получении взятки сотрудники правоохранительных органов задержали заведующего крематорием на Морском кладбище и заведующего кладбищами МБУ «Некрополь».

Гуменюк заявил о том, что уходит в отставку 18 мая. 27 мая местная дума приняла его отставку. Сейчас Владивосток возглавляет Константин Шестаков.