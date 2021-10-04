РИАМО - 4 окт. Полицейские в Подольске задержали неоднократно судимого уроженца Волгоградской области, который подозревается в серии краж велосипедов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что мужчина похищал велосипеды, оставленные на специализированных стоянках возле торговых центров и гипермаркетов. Используя пассатижи, он перекусывал противоугонные тросы, после чего уезжал на похищенном транспортном средстве», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что подозреваемого установили при изучении записей с камер видеонаблюдения. Мужчина был задержан при попытке совершения еще одной кражи. У него изъяли пассатижи.

Подозреваемый может быть причастен к 5 кражам велосипедов в Подольске. Общая сумма ущерба превысила 60 тыс. рублей. Задержанный рассказал, что продавал велосипеды прохожим, а полученные деньги тратил.

Возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ «Кража». Подольский городской суд арестовал подозреваемого. Сейчас устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности злоумышленника.