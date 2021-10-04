РИАМО - 4 окт. В московском районе Люблино благоустроили сквер возле культурного центра им. летчика Ивана Астахова, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В сквере устроили дорожно-тропиночную сеть, зоны со скамейками, высадили свыше 200 кустарников, обновили газон, обустроили живую изгородь.

Была благоустроена стела, посвященная погибшим в Великой Отечественной войне работникам Курьяновской станции аэрации.

Таким образом, на юго-востоке города появилось новое общественное пространство.

Этот год стал особенным для культурного центра имени Героя Советского Союза, летчика Ивана Астахова. В мае отметили 100-летний юбилей летчика, а в конце ноября культурному центру исполнится 95 лет.