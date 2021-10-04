РИАМО – 4 окт. В магазине «Читай-город» в столичном ТРЦ «Европейский» 7 октября в 19:00 пройдет презентация книги «Живые игрушки. Котики, енотики, собачки, лисички» художницы, писательницы, автора канала «Живые вещи» на «Яндекс.Дзене», который читают более 200 тыс. человек, Катерины Пискуновой, сообщает пресс-служба «Читай-города».

В книгу вошли 14 мастер-классов, с помощью которых можно научиться создавать удивительные игрушки. Каждый мастер-класс сопровождается QR-кодом, перейдя по которому можно найти подробные видеоинструкции и ссылки на используемые материалы.

На презентации Пискунова расскажет о техниках и материалах для создания игрушек, проведет мастер-класс «Живые мордашки». Гости мероприятия также смогут поучаствовать в розыгрыше наборов для изготовления игрушек и получить автограф автора.

Специальная цена на книгу «Живые игрушки. Котики, енотики, собачки, лисички» 7 октября в магазине «Читай-город» в ТРЦ «Европейский» составит 700 рублей (цена не будет суммироваться со скидками по другим акциям, по картам лояльности, начисление бонусов по акции не будет производиться, число товара ограничено).

Вход на презентацию свободный, но количество мест ограничено. Посетителям нужно будет надеть индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию.