РИАМО - 4 окт. Теперь москвичи могут получить всю информацию о поликлинике, к которой прикреплены, с помощью нового сервиса на mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Повышение доступности и удобства электронных услуг в сфере здравоохранения, — одна из приоритетных задач города. Новая опция на портале mos.ru позволит сэкономить время пациентов при обращении в больницу. Например, оперативно проверить прикрепление в случае, если адрес или название медицинской организации не удается вспомнить», — сказал заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Иванов.

Для получения всей необходимой информации необходимо иметь полную учетную запись, зайти в раздел «Услуги», затем в подраздел «Здоровье» и выбрать категорию «Прикрепление к поликлинике» и воспользоваться опцией «Проверить прикрепление к поликлинике».

На экране появится список всех медицинских организаций, к которым прикреплен пациент.

«В Москве ведется постоянная работа по внедрению современных удобных электронных сервисов для горожан. Они помогают быстро получать услуги и экономить время, не тратя его на бюрократические процедуры. Новый сервис стал 23-й электронной услугой в сфере здравоохранения, доступной на mos.ru», — отметила председатель комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук.