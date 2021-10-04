РИАМО - 4 окт. В Москве социальные работники напомнят пожилым людям о важности и возможностях вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Социальные работники, сотрудники отделов «Московского долголетия» из столичных центров социального обслуживания информируют горожан старшего возраста о преимуществах вакцинации, при желании помогают записаться в поликлинику для прививки, а также объясняют, как получить набор «С заботой о здоровье», - сказал глава столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Он напомнил, что вакцинация проводится на бесплатной основе.

Стружак подчеркнул, что для записи пожилого человека на прививку от Covid-19 соцработник может уточнить только дату рождения и номер полиса ОМС.

Специальный набор «С заботой о здоровье» могут получить пенсионеры старше 65 лет, сделавшие один компонент вакцины от коронавирусной инфекции до 31 декабря текущего года, а затем полностью завершившие вакцинацию.

В настоящее время обладателями набора стали уже почти 200 тыс. человек.

Обходы соцработников проходят в будни с 10:00 до 20:00.

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