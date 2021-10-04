РИАМО - 4 окт. В столичном проекте «Активный гражданин» завершилось голосование за лучший парк города для вечерних прогулок. Жители столицы считают, что самый живописный вид на закат открывается со смотровой площадки арки Главного входа в Парке Горького, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Среди популярных локаций - павильон у пруда в заповеднике «Царицыно», набережная парка «Фили» и панорамные качели на Ходынском поле», - написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что Москва прекрасна в любое время суток, а сейчас в мегаполисе особенно красиво, так как золотая осень в разгаре.

Как уточняется на официальном сайте мэра столицы, в голосовании приняли участие свыше 224 тыс. горожан. Каждый участник мог выбрать до 5 из 16 предложенных вариантов.