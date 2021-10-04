РИАМО - 4 окт. В рамках проекта «Индустриальные кварталы» на юго-востоке столицы будут реконструированы две территории промышленной зоны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В реорганизацию двух заброшенных территорий инвесторы вложат более 23,5 миллиардов рублей, а бюджетный эффект для города превысит 2,2 миллиарда рублей в год. Общая площадь участков промзоны «Курьяново» составляет почти 15 гектаров. Благодаря проекту «Индустриальные кварталы» в Печатниках будет создано более 6,5 тысяч рабочих мест, современные промышленные объекты, магазины, места для отдыха и развлечений», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров отметил, что на первом участке современные производства разместятся на площади 100 тысяч квадратных метров, столько же займут магазины, банки, кафе и другие объекты.

«На втором участке появятся только промышленные здания, их площадь составит почти 80 тысяч квадратных метров», - сказал Прохоров.

Проект «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона рублей поступлений в бюджет.