РИАМО - 4 окт. За минувшие сутки боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружили в деревне Еремино городского округа Мытищи и в селе Теряево Волоколамского округа, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Места опасных находок оцепили сотрудники полиции. В настоящее время угрозы для жизни населения нет.

Снаряд, обнаруженный в Мытищах, уничтожат военнослужащие министерства обороны РФ в понедельник.

Изъятие и ликвидация боеприпаса, найденного в Волоколамском округа, запланированы на 5 октября. Работы проведут силами ПСО-2 ГКУ МО «Мособлпожспас».