РИАМО - 4 окт. Полицейские обнаружили паспорта погибших на месте падения вертолета в лесополосе в Лыткарине, сообщает «Московский комсомолец».

Вертолет Robinson рухнул около Тураевского шоссе вечером 3 октября. В результате ЧП погибли пилот и пассажиры.

По данным паспортов, пассажирами вертолета были 21-летний Семен Садков из Соликамска и 21-летняя Христиана Кисель из Пермского края. Но специалисты еще не провели процедуру опознания тел.

Возможно, молодые люди совершали романтический полет.

Также погиб пилот вертолета Александр Шапочкин. Он был членом авиаклуба «Кондор-М», а также преподавал в авиацентре «Рустехник».

Вертолет вылетел с подмосковного аэродрома Мячково.