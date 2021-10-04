РИАМО - 4 окт. На территории района Солнцево Москвы специалисты построят детский сад на 250 мест, он появится в составе ЖК на Производственной улице, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

На территории нового детского сада будут установлены теневые навесы, песочницы, пружинные балансиры, горки и качели, а также спортивное оборудование.

В самом здании будут залы для занятий музыкой и физкультурой, игр, пищеблок, а еще кабинеты медсестры, психолога и логопеда. Входы в детский сад планируют сделать с трех сторон.

«В составе жилого комплекса планируется построить четыре детских сада на 800 мест и две школы на 2025 учеников. Два детских сада застройщик уже сдал, сейчас началось строительство третьего», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она добавил, что также на территории ЖК продолжается возведение школы на 825 учеников.

В планах в мегаполисе на 2021–2023 годы — строительство свыше 90 зданий за счет городского бюджета.