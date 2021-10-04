РИАМО - 4 окт. В Подмосковье в ночь на 4 октября наблюдались заморозки до минус 2,5 градусов, а в столичном районе Бутово температура опустилась до минус 0,3 градуса, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В Серебряных Прудах было минус 2,5 градуса, в Коломне – минус 1,4, в Павловском Посаде — минус 1,1, в Электростали – минус 2,4. Это самые низкие температуры, которые были в эту ночь», — уточнила Позднякова.

Она добавила, что эта ночь не стала самой холодной, так как ранее были более низкие температуры. Позднякова отметила, что в целом на территории столицы заморозков не было, однако можно отметить район Бутово, где наблюдалась температура в минус 0,3 градуса. ​

Ранее Позднякова сообщала РИАМО, что по ночам на текущей неделе в Подмосковье ожидаются заморозки.

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