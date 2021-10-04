РИАМО - 4 окт. С 10:30 до 12:00 6 октября в Подмосковье пройдет комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения.

В рамках проверки будут включены электросирены в режиме непрерывного звукового вещания. В 10:43 по ТВ и радио передадут сообщение «Техническая проверка».

В системе гражданской обороны по звуковому сигналу сирены «Внимание всем!» необходимо включить радиотрансляционные приемники, радиоприемники и телевизоры, настроенные на прием федеральных телеканалов и радиоканалов, входящих в первый мультиплекс цифрового телевидения, и телеканала «360» для просмотра и прослушивания передаваемых сообщений.

Ранее систему централизованного оповещения населения в Подмосковье проверяли 3 марта.