РИАМО - 4 окт. В столице благоустроят три улицы: Пехотную, Героев Панфиловцев и Живописную, там заменят асфальт, тротуары и бордюры, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Основные работы по благоустройству на Пехотной улице уже завершены, на улице Героев Панфиловцев они выполнены на 75%, а на Живописной — почти на 90%. На всех трех объектах проводится укладка асфальтобетонного покрытия на проезжей части», — сказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Антон Акулов.

После благоустройства на этих улицах появятся новые парковочные места. Вместо 210 машино-мест на улице Героев Панфиловцев будет создано 253 места, на Живописной улице — 109 и на Пехотной улице — 69.

«В рамках работ обустраивают удобные тротуары. Их общая площадь составит 45,9 тысячи квадратных метров. Уже сделано новое основание и нижний слой асфальтобетонного покрытия. В ближайшее время уложат верхний слой асфальта. Покрытие проезжей части площадью 75,6 тысячи квадратных метров также заменят», — отметил Акулов.