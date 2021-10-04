РИАМО - 4 окт. Специалисты завершили аварийно-спасательные работы на месте крушения вертолета в городском округе Лыткарино, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Вертолет Robinson R-44 потерпел крушение вечером 3 октября. На его борту находились 3 человека, они погибли.

На месте падения вертолета ведут работы сотрудники Следственного комитета РФ. В результате крушения возгорания и разлива топлива не последовало.

К аварийно-спасательным работам на месте крушения привлекали 51 человека и 16 единиц техники.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело. Проверку по факту крушения организовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Кроме того, данное дело поставили на контроль в центральном аппарате СК России.