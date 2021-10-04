РИАМО – 4 окт. На Тверском и Гоголевском бульварах в столице 5 октября откроется фотовыставка, посвященная Дню учителя, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Выставка будет работать до конца октября. На ней будут выставлены снимки учителей с различным опытом работы, которые стали лауреатами престижных профессиональных конкурсов, помогли ученикам достичь значительных успехов на олимпиадах, экзаменах, конференциях и в творческих конкурсах.

«Приглашаем горожан прогуляться по бульварам и познакомиться с московскими учителями, за плечами которых небольшой или значительный опыт педагогической работы, каждый из которых поощряет увлечения ребят учебой, творчеством, научным поиском, сам постоянно профессионально развивается», — сказала начальник управления по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью столичного департамента образования и науки Екатерина Паршина.

На экспозиции будут представлены снимки педагогов из разных округов города. Эти учителя преподают математику, географию, информатику, русский язык, английский язык. Кроме того, будут размещены и фото представителей педагогических династий.

Онлайн-вариант экспозиции можно посмотреть на портале «Школа.Москва».