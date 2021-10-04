РИАМО - 4 окт. В районе дома 2, корпуса 3, на Липецкой улице в столице столкнулись автобус №289 и автомобиль, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

По предварительным данным, машина ехала на красный сигнал светофора и врезалась в бок автобуса.

В пассажирском общественном транспорте пострадавших нет, в машине пострадал один человек. Ему оказывается медпомощь.

Точные причины данной аварии устанавливают сотрудники ГИБДД. Из-за произошедшего задерживаются маршруты автобусов №289, 701, 756, 221 и 182.