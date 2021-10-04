РИАМО - 4 окт. На столичном рынке недвижимости появились мини-апартаменты для жилья, их площадь составляет всего 9 кв. м, купить небольшую квартиру можно в районе Вешняки, пишет газета «Известия».

Аналитики «Метриум» уточнили, что в новом многофункциональном комплексе планируют сделать в основном студии. Их средняя площадь будет около 17 кв. м, а также там будут мини-апартаменты.

Генеральный директор Optima Development Давид Худоян пояснил, что цены на жилую недвижимость в столице растут из-за увеличения стоимости стройматериалов, поэтому застройщики уменьшают метраж квартир, чтобы жилье в мегаполисе оставалось доступным.

Директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев уточнил, что в третьем квартале этого года стоимость жилья в столице увеличилась в среднем на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая подчеркнула, что в мире сейчас наблюдается тренд на жилые мини-студии. Квартиры площадью меньше 10 кв. м можно приобрести в Париже, Гонконге, Нью-Йорке и иных больших городах мира примерно с 2005 года.

Худоян добавил, что подобное жилье покупают в основном молодые люди, которым дом нужен только для того, чтобы в нем спать.

В России доля подобного жилья небольшая и вряд ли превысит 10–15%, считает совладелец «Группы Родина» Владимир Щекин.

Норма площади для проживания в РФ составляет 33 кв. м на одного человека, 42 кв. м - на двоих, а также 18 кв. м на каждого члена семьи, если в ней три и более человек, напомнил Родионцев. А Худоян в свою очередь добавил, что в российских законах не прописана норма, меньше которой запрещается строить и продавать жилье.

Мини-апартаменты еще не выставили на продажу, но студия площадью 12 кв. м, которую сейчас можно приобрести, стоит 3,2 млн рублей.

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