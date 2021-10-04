Вертолет Robinson разбился вечером в воскресенье. На борту были 3 человека, они погибли.
По факту крушения вертолета СК возбудил уголовное дело. Кроме того, проверку по факту ЧП начала Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
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Вертолет Robinson разбился вечером в воскресенье. На борту были 3 человека, они погибли.
По факту крушения вертолета СК возбудил уголовное дело. Кроме того, проверку по факту ЧП начала Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
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