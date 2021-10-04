РИАМО - 4 окт. Следственный комитет России на своем сайте разместил видео с места крушения вертолета в лесополосе в Лыткарине.

В ролике видно, что на месте ЧП работают специалисты, сотрудники правоохранительных органов. На расчищенной поляне лежат части разбившегося вертолета.

Вертолет Robinson разбился вечером в воскресенье. На борту были 3 человека, они погибли.

По факту крушения вертолета СК возбудил уголовное дело. Кроме того, проверку по факту ЧП начала Московская межрегиональная транспортная прокуратура.