РИАМО - 4 окт. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Александру Перепелицыну доложить о расследовании уголовного дела по факту падения вертолета в Лыткарине, сообщается на сайте СКР.

Вертолет Robinson под управлением пилота с 2 пассажирами на борту упал в лесополосе недалеко от Тураевского шоссе. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет. Все находившиеся на борту погибли.

Бастрыкин поручил установить все обстоятельства и причины ЧП. Результаты расследования уголовного дела поставили на контроль в центральном аппарате СКР.

Вертолет принадлежал аэроклубу «Кондор-М», он вылетел с аэродрома Мячково.