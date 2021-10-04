РИАМО - 4 окт. МВД РФ разместило видео погони за мужчиной, которого подозревают в убийстве трех студенток медколледжа, сообщает kp.ru.

Трагедия произошла в городе Гай Оренбургской области 30 сентября. Убийца изрезал своих жертв, при этом одну девушку он добивал на улице. После совершения преступления мужчина пытался устроить пожар, чтобы скрыть следы. Тела убитых нашли после того, как возгорание было потушено.

3 октября сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее судимый местный житель 1991 года рождения.

На видео видно, как мужчина пытается оторваться от полицейских на машине, он совершает опасные маневры.