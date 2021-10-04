РИАМО - 4 окт. В Москве и области в понедельник осадков не ожидается, а максимальная температура воздуха составит плюс 9-13 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Содержание кислорода в воздухе, особенно в утренние часы, выше нормы.

Отмечается, что такая погода неблагоприятна для метеочувствительных людей. Они могут ощущать слабость, головные боли, головокружение, приступы мигрени.

Геомагнитный фон в понедельник будет спокойным с отдельными периодами неустойчивости.

Всего 4 по‑настоящему ясных дня: каким будет октябрь в Московском регионе>>