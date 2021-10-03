РИАМО - 3 окт. Московская межрегиональная транспортная прокуратура поручила провести проверку по факту падения вертолета в подмосковном Лыткарине, сообщается на сайте ведомства.

В воскресенье вертолет рухнул в лесополосе около Тураевского шоссе. На борту были пилот и 2 пассажира, они погибли.

На место происшествия выехал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Николай Грязнов. Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует ход проверки.

Вертолет принадлежал аэроклубу «Кондор-М», он вылетел с аэродрома Мячково.

Видео с места падения вертолета в Лыткарине>>