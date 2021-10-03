РИАМО - 3 окт. Вертолет Robinson R-44, который упал в лесополосу в Лыткарине, перед вылетом прошел все осмотры, он был исправен, сообщает ТАСС.

Трагедия произошла вечером в воскресенье. Погибли пилот и два пассажира.

«Вертолет вылетел из аэродрома Мячково и потерпел крушение в ходе полета. Он принадлежал аэроклубу «Кондор-М». Сведения о причинах крушения и иные детали инцидента станут известны после расследования, которое начал МАК», - уточнили в службе движения аэродрома Мячково.

Как уточняется на сайте регионального главка МЧС России, на месте ЧП работает 31 человек и 10 единиц техники. Сообщение об инциденте поступило в 19:41.

СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета в Подмосковье.

Видео с места падения вертолета в Лыткарине>>