РИАМО - 3 окт. За штурвалом вертолета Robinson, который потерпел крушение в подмосковном Лыткарине, находился Александр Шапочкин, сообщает РЕН ТВ.

В воскресенье вертолет упал в лесополосу на территории городского округа Лыткарино, в результате ЧП погибли три человека.

Вертолет потерял связь с диспетчером во время возвращения с маршрута.

Шапочкин закончил Калужское авиационно-техническое училище в годы СССР. В последние годы он был практикующим пилотом, а еще преподавателем в авиацентре «Рустехник».

Видео с места падения вертолета в Лыткарине>>