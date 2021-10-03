РИАМО - 3 окт. За штурвалом вертолета Robinson, который потерпел крушение в подмосковном Лыткарине, находился Александр Шапочкин, сообщает РЕН ТВ.
В воскресенье вертолет упал в лесополосу на территории городского округа Лыткарино, в результате ЧП погибли три человека.
Вертолет потерял связь с диспетчером во время возвращения с маршрута.
Шапочкин закончил Калужское авиационно-техническое училище в годы СССР. В последние годы он был практикующим пилотом, а еще преподавателем в авиацентре «Рустехник».
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