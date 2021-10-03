РИАМО - 3 окт. Возбуждено уголовное дело после крушения вертолета в городском округе Лыткарино, на место выехали следователи и криминалисты, сообщили РИАМО в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В воскресенье вечером вертолет Robinson упал в лесополосу на Тураевском шоссе в Лыткарине. В результате ЧП погибли пилот и два пассажира.

«Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», - сказали в пресс-службе.

Ранее в Сети появилось видео с места падения вертолета. На месте трагедии работают специалисты.

Видео с места падения вертолета в Лыткарине>>