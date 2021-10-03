РИАМО - 3 окт. Вертолет Robinson, который упал в лесополосе в Лыткарине, выполнял учебно-тренировочный полет, сообщает РЕН ТВ.

Вечером в воскресенье вертолет упал в лесополосу в городском округе Лыткарино, погибли три человека. На месте падения работают 12 человек и 4 единицы техники.

«В настоящее время место падения вертолета обнаружено. На месте для проведения деблокирования находятся пожарно-спасательные подразделения», - уточнили в ГУ МЧС России по Московской области.

Причины произошедшей трагедии сейчас устанавливаются.

Видео с места падения вертолета в Лыткарине>>