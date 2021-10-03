РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 окт. 68-летнего Виктора Брускова разыскивают в Домодедове, он пропал в конце сентября, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

27 сентября он вышел из дома и не вернулся.

Рост Брускова 170 см, он нормального телосложения, у него седые волосы и карие глаза.

Мужчина был одет в черную куртку, черные брюки и черные резиновые галоши. С собой у него была коричневая тряпичная сумка в клетку.

Всем, кто обладает информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или по номеру «112».