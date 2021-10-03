РИАМО - 3 окт. В Сети появилось видео с места падения вертолета в подмосковном Лыткарине, его опубликовало РЕН ТВ.

В воскресенье вечером вертолет упал в лесополосу в Лыткарине. В ликвидации последствий падения участвуют 12 человек и 4 единицы техники.

На видео можно увидеть части самолета с желтыми надписями, они лежат среди деревьев, их освещают фонарями.

На месте трагедии работают 12 человек и 4 единицы техники.

Ранее СМИ сообщали, что на борту вертолета находились 3 человека. В результате инцидента все они погибли.