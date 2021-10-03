РИАМО - 3 окт. Торжественное вручение боевого оружия молодым лейтенантам провели накануне Дня Космических войск в Главном испытательном космическом центре им. Г.С. Титова в Краснознаменске, сообщается на сайте министерства обороны России.

Военнослужащих поприветствовал замкомандира по работе с личным составом полковник Вадим Никитин. Перед вручением личного оружия начальник Главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова генерал-майор Сергей Марчук обратил особое внимание на то, что мероприятие проводится накануне Дня Космических войск, а также в год 60-летия со дня первого в мире полета человека в космос.

Еще с речью выступил один из лейтенантов-участников церемонии. Он напомнил коллегам, что вручение оружия издревле являлось важнейшим шагом на пути становления настоящего мужчины.

В ходе праздничного построения молодые офицеры по очереди получили боевое оружие от командиров, а затем прошли торжественным маршем.