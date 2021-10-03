РИАМО - 3 окт. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и в подмосковном Жуковском в воскресенье вечером задержали и отменили 51 рейс, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове задержали 5 рейсов, 4 отменили. В Домодедове 16 рейсов задержаны, 4 отменены. В Шереметьеве задержаны 8 рейсов, отменены 12.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани задержаны 2 рейса, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.