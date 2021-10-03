РИАМО - 3 окт. Президент РФ Владимир Путин случайно «подслушал» разговор в ходе заседания членов правительства страны, которое проходило в дистанционном формате, сообщает РИА Новости.

Видео с данным моментом было показано в эфире телеканала «Россия 1».

На кадрах можно увидеть, как глава государства заходит в кабинет, здоровается, садится за рабочий стол и берет бумаги. На его компьютере идет трансляция с совещания премьер-министра страны Михаила Мишустина и его заместителей.

Члены правительства РФ не сразу заметили появление президента. Так, вице-премьер России Марат Хуснуллин продолжил рассказывать собравшимся о принятых решениях. Михаил Мишустин окликнул коллегу, чтобы тот обратил внимание на присутствие главы государства, а также поприветствовал его.

«Я внимательно слушаю, с интересом. <...> Не специально подслушивал. Мне очень приятно было отметить, что этот рабочий накал на подъеме находится», — отметил президент.