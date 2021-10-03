РИАМО - 3 окт. Впервые в истории футбольный клуб «Сочи» обыграл санкт-петербургский «Зенит», команда завоевала 3 очка, сообщается на сайте сочинского ФК.

Матч прошел в Санкт-Петербурге в рамках десятого тура РПЛ. Он завершился со счетом 2:1.

Первый гол забил Артем Дзюба из «Зенита» на 44 минуте игры. Во втором тайме два гола на счет сочинцев записали Матео Кассьерра и Сергей Терехов.

Также Терехов будет играть за российскую сборную в отборочных матчах чемпионата мира 2022 года.