РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 окт. Подольский хоккейный клуб «Витязь» сразится с соперниками на Дальнем Востоке и в Сибири, подмосковная команда играет в сентябре-октябре без перерывов, сообщается на сайте подольского клуба.

«Витязи» отправятся в Хабаровск, Владивосток и Новосибирск.

Из Мытищ команда на сутки вернулась в Подольск, утром в воскресенье тренировалась, а вечером берет старт на Хабаровск. Из хабаровского аэропорта хоккеисты сразу отправятся на «Арену» на встречу с ХК «Амур».

Команды встречались в Подольске 25 сентября, тогда «Витязь» победил 4:1 благодаря шайбам Михаила Смолина, Федора Малыхина, Нико Оямяки и Даниэля Одетта. У «Амура» забил Данил Файзуллин.