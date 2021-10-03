РИАМО - 3 окт. Полицейские задержали 23-летнего приезжего, подозреваемого в покушении на сбыт героина, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Во время несения службы полицейские остановили мужчину для проверки у одного из домов на Измайловском шоссе. Мужчина начал заметно нервничать при виде представителей правоохранительных органов, поэтому полицейские решили провести личный досмотр.

В кармане куртки мужчины обнаружили 48 свертков с порошкообразным веществом массой более 108 г. Исследование части изъятого показало, что материал содержит героин. Установлено, что подозреваемый хранил наркотики, чтобы сбывать их в Москве с помощью закладок.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.