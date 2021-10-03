РИАМО - 3 окт. На Тверской улице в центре Москвы полиция задержала мужчину, который использовал пиротехническое изделие на проезжей части, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
«Сегодня сотрудниками ГИБДД задержан мужчина, который на Тверской улице напротив Пушкинской площади использовал пиротехническое изделие», - сказали в пресс-службе.
Нарушителя доставили в территориальный отдел полиции. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
По данным источника в правоохранительных органах, мужчина использовал пиротехническое изделие наподобие римской свечи. Его могут привлечь к ответственности по статье за мелкое хулиганство.
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