РИАМО - 3 окт. На Тверской улице в центре Москвы полиция задержала мужчину, который использовал пиротехническое изделие на проезжей части, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

«Сегодня сотрудниками ГИБДД задержан мужчина, который на Тверской улице напротив Пушкинской площади использовал пиротехническое изделие», - сказали в пресс-службе.

Нарушителя доставили в территориальный отдел полиции. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным источника в правоохранительных органах, мужчина использовал пиротехническое изделие наподобие римской свечи. Его могут привлечь к ответственности по статье за мелкое хулиганство.