РИАМО - 3 окт. Мужчина, подозреваемый в убийстве родителей в Одинцове, вместе с женой скрывался в селе Алабушево городского округа Солнечногорск. Они уехали туда в день обнаружения мумифицированных останков родителей, 30 сентября, сообщает «Московский комсомолец».

Ранее в Одинцове на лестничной клетке в подъезде дома на Садовой улице был обнаружен мумифицированный труп мужчины. Он находился в деревянном ящике. В машине ГАЗ, припаркованной около дома, обнаружили деревянный ящик с мумифицированным трупом женщины.

Сына пожилой пары задержали по подозрению в их убийстве в то время, когда он искал ломбард. Он планировал заложить часы жены.

Родители задержанного часто выпивали, семья была неблагополучной. В детстве мужчина часто проводил время в Алабушеве у дяди и тети.

По версии сына погибших, отец скончался после того, как ударился головой при падении, а мать – от естественных причин.

У погибшего мужчины были отрезаны ступни. Задержанный пояснил, что это было сделано, чтобы покойник поместился в импровизированный гроб, так как при жизни он был очень высоким.

Со слов знакомых семьи, у задержанного были проблемы с алкоголем и долги за кредиты (свыше 200 тыс. рублей) и за коммунальные услуги (порядка 50 тыс. рублей).

После побега супруги сказали знакомым, что попали в трудную жизненную ситуацию. Они одолжили немного денег. Затем мужчина сбрил бороду и отправился искать ломбард, но его задержали.

Видео с места обнаружения мумифицированных тел в Одинцове>>