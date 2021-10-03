РИАМО - 3 окт. Будущей зимой в столице ожидается большое количество снега, высота сугробов может превысить норму почти на 25%, сообщается на сайте «Метеовести».

В последнее время метеорологи прогнозируют суровую снежную зиму в Северном полушарии. На регионы России за Уралом уже обрушились первые снежные метели.

Такая ранняя снежная пурга могла быть спровоцирована паузой глобального потепления в Арктике. В этом году льда в Ледовитом океане почти на 1 млн кв. м больше, чем в прошлом году. Такое количество льда может существенно повлиять на погоду в Северном полушарии зимой. На большей части России ожидается больше осадков, чем обычно.

Таким образом, в российской столице высота снежного покрова может почти на четверть превысить норму.

Стало известно, когда в столицу придут первые морозы>>