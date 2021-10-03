РИАМО - 3 окт. Зацепер, которого сняли с крыши поезда метро на Арбатско-Покровской линии, был без сознания и получил серьезную травму позвоночника, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Инцидент произошел на станции «Смоленская». При снятии человека с вагона метро пассажиров высадили из состава. Также ряд поездов снизил свою скорость, чтобы был соблюден интервал движения между составами.

Скорее всего, травму зацепер получил после удара об элемент станции или тоннеля во время движения поезда в подземке. Машина скорой помощи доставила пострадавшего в НИИ им. Склифосовского.

Пассажирам напомнили, что подобные действия опасны для жизни, а также влекут за собой ответственность по закону.