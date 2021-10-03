РИАМО - 3 окт. На территории Московской области прошли двухдневные учебно-методические сборы по базовой программе «Тактическая медицина». Участники сборов отработали вопросы медобеспечения в условиях боевых действий, сообщается на сайте Минобороны РФ.

В частности, были рассмотрены особенности лечения огнестрельных ранений и минно-взрывных травм, реанимация пациентов, медобеспечение оборонительного и наступательного боя, а также организация эвакуации раненых.

Медпрактика проходила в рамках выполнения задач, которые отрабатывают по армейской тактической стрельбе. На занятиях применялась современная техника, которая поступает на вооружение: «УАЗ-Пикап», БТР-82 («Сармат») и квадроциклы. Для поиска раненых на пересеченной местности использовались квадрокоптеры.

Особое внимание на сборах обратили на вопросы поиска и оказания помощи раненым в темное время суток с использованием естественного освещения и приборов ночного видения.