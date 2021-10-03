РИАМО - 3 окт. Актриса Лариса Гузеева находится в столичной больнице более недели, ее состояние каждый день ухудшается, сообщает kp.ru.

Гузееву доставили в клинику в Коммунарке в тяжелом состоянии после того, как она сделала анализ на Covid-19.

У актрисы есть проблемы с дыханием, повреждены почки, также легкие повреждены на 7% каждое. Врачи отмечают у звездной пациентки отрицательную динамику течения болезни.

«Ее состояние ухудшается каждый день. Она лежит в кислородной маске. У нее коронавирус, естественно, остался», - отметили в окружении актрисы.

Знакомые телеведущей считаются, что ее здоровье ухудшилось из-за жесткой диеты, на которой она сидела, чтобы похудеть для роли в кино.

Накануне госпитализации Гузеева призналась, что ей страшно из-за поставленного диагноза. А также она попросила не звонить ей и ее семье.

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