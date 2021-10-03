РИАМО - 3 окт. Сотрудники полиции задержали человека, который залез на крышу вагона на станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии метрополитена, сообщили РИАМО в пресс-службе метро.

При снятии человека с поезда пассажиров высадили из состава. Также несколько поездов подземки уменьшили свою скорость, чтобы соблюсти интервал движения между составами.

В настоящее время движение поездов на Арбатско-Покровской линии подземки осуществляется в соответствии с графиком.

Ранее пассажиров предупредили, что ехать вне вагона поезда в метро смертельно опасно.